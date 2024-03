San Salvatore Telesino continua a crescere: nuove scuole e rete idrica Il sindaco Romano: "Investimenti importanti per la crescita della comunità"

L'Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino prosegue nel percorso di crescita del paese. Sono diverse le opere che sono in itinere nel piccolo Centro telesino: sono state gettate le fondamenta, per iniziare, presso il cantiere che sta assistendo all'abbattimento ed alla ricostruzione della locale scuola materna; inoltre, in zona Cese San Manno ed in Contrada Riconca, in quest'ultima sede in modo più avanzato, proseguono le opere di adeguamento della rete idrica con tutte le attività connesse di rifacimento del sovrastante manto stradale e di regimazione delle acque.

E' l'amministrazione comunale a fare il bilancio: "A via Cave, ancora, si procede nella messa in sicurezza della tratta. E, sempre in tema di edilizia scolastica, avanza il cantiere che sta assistendo all'abbattimento ed alla ricostruzione delle scuole elementari in via Bagni. Prossimamente, invece, prenderanno il via le attività per quel che riguarda la realizzazione di una nuova area cimiteriale".

"Proseguiamo nel percorso di crescita del nostro paese - fa presente il sindaco Fabio Romano - In questi mesi le opere stanno insistendo sull'edilizia scolastica con attività radicali che consegneranno alle future generazioni ambienti dell'Istruzione nuovi, moderni, adeguati e sicuri. È un investimento importante che l'Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino ha voluto porre in essere ritenendo che sia fondamentale offrire ai nostri figli ed ai docenti ambienti sempre più funzionali e sempre più adeguati per le attività formative ed educative. Molto importanti - prosegue il Primo Cittadino - sono anche gli interventi che stanno riguardando la rete idrica. Una rete più moderna significa dare un servizio migliore ai cittadini facendo spendere meno alle casse comunali. Sempre in sinergia con gli uffici, che ringrazio, e con i consiglieri e gli assessori, ai quali parimenti va la mia riconoscenza, proseguiremo nelle attività di programmazione al fine di intervenire con puntualità al fine di offrire ai nostri concittadini un paese che sia sempre più a loro misura. E faremo ciò a costo zero per il bilancio sfruttando - così come abbiamo fatto e così come stiamo facendo - la possibilità delle risorse sovracomunali"