Festa Diocesana degli Incontri sulla salvaguardia e valorizzazione del creato Azione Cattolica Diocesi di Cerreto Sannita Telese e Sant'Agata. Domenica 5 maggio a Castelvenere

E’ tutto pronto per la Festa diocesana degli Incontri, targata ACR, che si svolgerà questa domenica 5 maggio, a partire dalle ore 9:30, a Castelvenere. La kermesse riprenderà il tema dell’anno dell’ACR “Questa è casa tua”, dove i ragazzi raccoglieranno la grande sfida di abitare il mondo, con la consapevolezza che la cura del custodire e valorizzare la bellezza dei luoghi, nella logica costruttiva e generativa del “noi”, passa attraverso l’impegno di tutti. “A partire dal nostro piccolo – affermano i cinque componenti dell’ACR diocesana – ognuno di noi può mettere in atto comportamenti di salvaguardia del creato e promuovere iniziative di tutela della grande, immensa e preziosa ricchezza che è il nostro territorio”. Le attività varie, la celebrazione della santa messa, il pranzo a sacco, le testimonianze, i giochi e le merende coloreranno di una fresca brezza primaverile il cammino dei bambini e dei ragazzi dell’ACR diocesana. Appuntamento, dunque, a questa domenica mattina 5 maggio, per il primo momento di accoglienza presso il teatro comunale all’aperto di Castelvenere.