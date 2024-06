Telese Terme, screening oncologici gratuiti dell’Asl dal 20 giugno Per i residenti della cittadina termale, Castelvenere e San Salvatore Telesino

Dal 20 al 23 giugno prossimi in piazza Minieri a Telese Terme farà tappa il Poliambulatorio mobile per la nuova campagna di screening oncologici dell’ASL di Benevento. I cittadini di Telese Terme, di Castelvenere e di San Salvatore Telesino potranno accedere gratuitamente alle visite e alla consulenza di medici specialisti relativamente a: cervice uterina, screening mammella e screening colon retto.

“Gli screening oncologici servono a individuare precocemente i tumori, o i loro precursori – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. L’istituto superiore di Sanità stima che il 45% della riduzione della mortalità osservata negli ultimi 10-20 anni nei principali Paesi occidentali, Italia compresa, può essere associato all’effetto dello screening mammografico. Di fondamentale importanza, naturalmente, sono anche tutte le attività di prevenzione del cancro della cervice uterina e del cancro del colon retto. Ecco perché invitiamo tutti a partecipare alla campagna di prevenzione della Asl e ne approfitto per ringraziare il Direttore Generale ASL Benevento, dott. Gennaro Volpe e la dottoressa Giovanna Ragozzino, direttore distretto di Telese Terme, per aver predisposto anche quest’anno il poliambulatorio mobile qui a Telese Terme”.

“La prevenzione è fondamentale per la nostra salute, ed è l’unica arma che abbiamo per ridurre l’incidenza delle malattie, lo sviluppo di una patologia oncologica, e della mortalità – aggiunge l’assessore Marilia Alfano -. Mi associo al sindaco nel ringraziare il dottore Gennaro Volpe, direttore generale Asl Bn, la dottoressa Giovanna Ragozzino, direttore distretto di Telese Terme, tutti i medici e gli infermieri, per il loro egregio lavoro, e per questa grande possibilità che viene data gratuitamente, a tutta la cittadinanza di Telese Terme”.