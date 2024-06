San Salvatore Telesino: domani il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin L'annuncio del Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino, Daniele La Fazia

“Con grande entusiasmo voglio annunciare la visita istituzionale a San Salvatore Telesino del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, prevista per domani, mercoledì 5 giugno alle ore 15.30, presso una azienda di rilievo nazionale operante nel settore. La visita del Ministro rappresenta un importante riconoscimento per il territorio telesino e un'occasione preziosa per discutere di tematiche ambientali di grande rilevanza” ha dichiarato in una nota a sua firma il Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino, Daniele La Fazia - "Si tratta di un evento di grande importanza per il nostro Comune, che testimonia l'attenzione del Governo verso il territorio telesino e le sue problematiche ambientali. Desidero inoltre ringraziare l'onorevole Francesco Maria Rubano per la sua costante attenzione per le istanze territoriali e per il suo impegno nel promuovere lo sviluppo del territorio. Sono certo che continuerà a rappresentare con dedizione e competenza le istanze del nostro comune" ha concluso La Fazia.