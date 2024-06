Europee. "A Paupisi decisa adesione a Fratelli d'Italia primo partito" L'analisi dell'avvocato Maria Fusco, esponente di FdI

"I risultati elettorali a Paupisi per le Europee hanno chiaramente fatto emergere una decisa adesione e sostegno al partito di Giorgia Meloni". Questa la considerazione dell'avvocato Maria Fusco, esponente di FdI che rimarca: "I cittadini di Paupisi esprimendo liberamente il loro voto per far eleggere i nostri rappresentanti a Bruxelles hanno manifestato in modo chiaro e inequivocabile l'orientamento politico che regna nel nostro paese, FdI è il primo partito, con un numero di voti che lo pone in vetta alla lista dei partiti candidati 221. Un ringraziamento - conclude Fusco - è dovuto a coloro che mi hanno sostenuto, aiutata in questa campagna elettorale, sia facendo conoscere il nostro programma, che con affissione di manifesti .Grazie a tutti di vero cuore. Viva l'Italia, viva gli Italiani".