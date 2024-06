In vista dei Riti settennali arriva visitare Guardia Una guida interattiva per esplorare le meraviglie di Guardia Sanframondi

In vista dell’importante appuntamento dei Riti Settennali, arriva la nuova app “Visitare Guardia Sanframondi”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra le associazioni del paese e con il patrocinio del Comune di Guardia Sanframondi, è stato definito una vera e propria vetrina per il paese, una guida interattiva per esplorare le meraviglie storiche, artistiche e culturali del borgo.

L’Amministrazione comunale – che ha dato pieno sostegno all’iniziativa – ci ha tenuto a ringraziare la Pro Loco di Guardia Sanframondi, l’associazione Rinnovamento Guardiese, I Coraggiosi Onlus e l’APS Nuovo Laboratorio Teatrale Guardiese per aver contribuito alla realizzazione di uno strumento che rende fruibili le bellezze architettoniche, ma anche le suggestive storie e curiosità che fanno parte dell’identità del paese.

La sinergia tra istituzioni ed associazioni, che ha portato alla realizzazione di un formidabile strumento di promozione turistica, è stata così celebrata dal Sindaco Raffaele Di Lonardo, che si è detto entusiasta di collaborare alla promozione del paese, anche in virtù dei prossimi Riti Settennali: «I ringraziamenti miei e dell’intera Amministrazione vanno a tutti coloro che si sono impegnati per la creazione di quest’app. Siamo molto felici di poter patrocinare questa iniziativa, che sposa pienamente le nostre idee e iniziative di promozione territoriale. Ci Auguriamo che questa collaborazione sia solo l’inizio di un lungo percorso di unione tra politica e associazioni per il bene di Guardia Sanframondi». La presentazione dell’app avrà luogo sabato 15 giugno alle ore 17 e 30. Un evento atteso, coronamento dell’impegno profuso dalle tante persone che si sono spese per la promozione del paese: i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Raffaele Di Lonardo, a cui seguiranno gli interventi di Vincenzo Del Rosso, presidente dell’associazione Rinnovamento Guardiese, Amedeo Foschini, presidente della Pro Loco Guardia Sanframondi, Giusy Garofano e Alfonso Turco, ingegneri informatici, Pasquale Di Cosmo, presidente A.P.S. Nuovo Laboratorio Teatrale, Gaetano Morone, presidente de “I Coraggiosi Onlus”, Gianna Sebastianelli, docente di lingua inglese e le assegniste di ricerca Giada Limongi e Francesca Gasparetto.