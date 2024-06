Circello. Si insedia il nuovo Consiglio Comunale del sindaco Gianclaudio Golia Giuseppe Di Tocco eletto Presidente del Consiglio

“Iniziamo un nuovo mandato che rappresenta una continuità dell'azione amministrativa già avviata. Abbiamo ricevuto un mandato forte grazie agli elettori. Dobbiamo consolidare quanto abbiamo costruito, portare a termine i progetti iniziati e programmare il futuro considerando le nuove sfide che ci attendono”.

Lo ha detto Gianclaudio Golia, appena rieletto Sindaco di Circello, in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Dopo aver prestato giuramento Golia, nel dare il benvenuto ai nuovi consiglieri eletti e salutando calorosamente anche i consiglieri del precedente mandato, ha aggiunto: “Guarderemo al futuro con piena coscienza del presente e del passato, puntando su innovazione e sostenibilità ambientale. Non abbiamo timore delle sfide future perché ci guida la voglia di lavorare nell'interesse della comunità”.

Durante il Consiglio Golia ha comunicato la composizione della nuova Giunta Comunale: Gabriele Iarusso è stato riconfermato come Vicesindaco per il secondo mandato, con delega delle funzioni relative a Bilancio, Finanze, Tributi, Lavoro, Commercio, Industria, Artigianato e Lavori Pubblici, Urbanistica, mentre Carmine Sauro è stato nominato Assessore con delega delle funzioni relative a Sport, Tempo libero, Assistenza, Volontariato, Sanità, Politiche giovanili, Politiche sociali, Beni artistici e ambientali, Patrimonio.

“Sono onorato di poter servire la mia comunità ancora come Vicesindaco ha detto Iarusso- La fiducia che i cittadini e il Sindaco hanno riposto in me è una responsabilità che accolgo con gratitudine e impegno. Continuerò a lavorare con dedizione per il benessere della nostra comunità, portando avanti i progetti iniziati e affrontando con determinazione le nuove sfide”. Il neo assessore Carmine Sauro ha poi aggiunto: “Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami. Mi impegnerò a rappresentare al meglio le aree di mia competenza, promuovendo iniziative che valorizzino lo sport, il tempo libero e le politiche sociali e giovanili. Sono pronto a lavorare con passione per il nostro comune”.

Il nuovo Consiglio Comunale, oltre ai due assessori, vede l'elezione dei seguenti consiglieri per la maggioranza: Golia Vincenzo, Di Tocco Giuseppe, Pilla Flaminia, Rossetti Giocondo, Zaccari Danielantonio; per l'opposizione: Petriella Nicola, D’Agostino Mattia, Pilla Vincenzo.

Durante la stessa seduta, Giuseppe Di Tocco è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale.

“Mi impegnerò a rappresentare il Consiglio nella maniera più responsabile possibile e cercherò di essere un punto di riferimento per ogni consigliere comunale. Questo incarico mi onora profondamente”, ha concluso Di Tocco.