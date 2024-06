'2024 - Anno delle Radici': si conclude il progetto sull'immigrazione italiana A San Giovanni di Ceppaloni l'evento promosso dal Ministero degli affari esteri

Con la processione di San Giovanni Battista, che ha percorso le strade della frazione di San Giovanni di Ceppaloni, si avvia alla conclusione il progetto inserito nel finanziamento del Ministero degli Affari Esteri, “2024 – Anno delle Radici”. Il progetto presentato dal Comune di Ceppaloni, curato insieme all’associazione Parole in Circolo, ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione della comunità locale sul tema dell’emigrazione italiana, offrendo un'occasione per riflettere sulle proprie origini e sulle storie dei propri antenati.

Per l’evento, è stata allestita una mostra fotografica nella piazza antistante la chiesa, che ha riscosso grande apprezzamento tra i fedeli. Le fotografie esposte, risalenti al dopoguerra fino ai giorni nostri, hanno ripercorso la storia delle processioni permettendo ai visitatori di riviverle. Numerose persone hanno interagito tra di loro, commentando e aiutandosi a ricordare e a riconoscere i volti dei fedeli presenti nelle foto. Questo ha creato un forte senso di comunità e appartenenza, rafforzando i legami tra le generazioni e stimolando ricordi e racconti di vita vissuta. Durante la processione, alla quale hanno partecipato circa 500 fedeli, è stata offerta la possibilità, ai tanti che non hanno potuto partecipare di persona e agli italo-discendenti che, grazie a questo progetto, hanno potuto riscoprire le proprie radici, di seguire i momenti salienti della processione tramite una diretta sui canali social. Questa iniziativa ha permesso di coinvolgere un pubblico più ampio, estendendo la portata dell'evento oltre i confini locali e permettendo a molte persone di sentirsi parte della celebrazione, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Oltre a partecipare virtualmente alla processione, gli spettatori collegati alla diretta sui social hanno potuto apprezzare la banda musicale, elemento tipico di queste ricorrenze e finanziata, per l’occasione, dal progetto. La banda ha eseguito diversi brani, tra cui l’inno di San Giovanni, rendendo la celebrazione ancora più coinvolgente.

“Ho curato il progetto con particolare trasporto, da buon sangiovannese”, ha dichiarato il consigliere delegato, Emilio Imbriani. “So benissimo - prosegue Imbriani - quanto sia sentita la festa da tutti i compaesani. La mostra fotografica e la diretta sono state molto apprezzate, sia dai presenti sia da chi ha potuto vivere questo momento da lontano”.

“Il progetto '2024 – Anno delle Radici' ha rappresentato un importante passo avanti nella

valorizzazione del patrimonio culturale e storico delle comunità italiane all'estero. Attraverso

eventi come la processione di San Giovanni Battista e la mostra fotografica, si è riusciti a creare un

ponte tra passato e presente, favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie origini e delle

storie familiari. Questo progetto ha dimostrato come la tradizione e la memoria possano essere

strumenti potenti per rafforzare l'identità culturale e il senso di appartenenza delle comunità

italiane nel mondo”, ha dichiarato il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo.