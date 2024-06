Paupisi: insediato il nuovo consiglio comunale Questa sera un momento celebrativo per la nuova amministrazione del sindaco Coletta

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Paupisi, eletto in seguito alle consultazioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il neo sindaco Salvatore Coletta ha giurato di osservare la Costituzione della Repubblica Italiana ed ha presentato la nuova Giunta: Giannantonio Coletta (Vicesindaco) con delega alle Finanza e Tributi, Scuola ed Istruzione, Cultura, Politiche Sociali e Giovanili, Sport, Informatizzazione, Rete internet; Maria Michela Coletta con delega alle Attività Produttive (Commercio, Artigianato ed Agricoltura), Promozione del territorio, Turismo e Rifiuti. Il sindaco ha invece trattenuto in capo a sé le seguenti deleghe: Difesa dell’Ambiente, Sicurezza, Affari Generali, Protezione Civile, Personale, Urbanistica e Lavori Pubblici. Emozionato il primo cittadino ha commentato: “Con oggi si apre una nuova stagione. Sento sulle mie spalle il peso e l’onore di essere Sindaco di Paupisi. Un ruolo importante che porterò avanti con dignità e con il supporto di tutta la squadra ‘Prima Paupisi’. Oggi guardando l’aula consiliare stracolma di cittadini, in particolare di giovani, mi riempie di gioia e spero che ciò accada ad ogni Consiglio Comunale perché è importante partecipare alla vita democratica, pubblica e civica. Un altro mio auspicio - ha continuato- è che questo Consiglio comunale lavori affinché l’Istituzione sappia rispondere a quel dovere di novità, di cambiamento e di trasparenza. Sono certo che le nostre concittadine e i nostri concittadini si aspettano ciò da noi, unitamente all'operare con il massimo impegno nell’interpretare un’idea di territorio proiettata al miglioramento della qualità della vita e al benessere di Paupisi. A tutto il consiglio comunale chiedo di avere un approccio costruttivo, in particolar modo da parte della minoranza, dalla quale mi aspetto un'opposizione attenta, propositiva e di stimolo della nostra maggioranza di Governo, che sarà sensibile al confronto sulle proposte avanzate da tutti. Ai cittadini invece - ha concluso Salvatore Coletta - il compito di essere parte attiva della vita politica e sociale del paese, instancabili protagonisti della dialettica, attenti a non far mancare un apporto concreto e utile al delicato compito che ci assumiamo”. Al termine della seduta il sindaco ha ricordato l’appuntamento di stasera in piazza don Tommaso Boscaino dove si festeggerà tutti insieme la nuova Amministrazione Comunale.