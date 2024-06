Sant'Agata dei Goti: c'è la marcia in rosa per i malati oncologici Domani l'evento per sensibilizzare all'importanza della prevenzione

Un percorso di fede e preghiera per tutti gli ammalati oncologici, per sensibilizzare all'importanza della prevenzione. E' la Marcia in Rosa alla sua seconda edizione, organizzata dall'associazione "E.T.S. "Noi Donne del 1972" a Sant'Agata dei Goti.

Una marcia ludico motoria non competitiva aperta a tutti con partenza prevista per le ore 17 di domani, domenica 30 giugno, da piazza Chiesa della Frazione Bagnoli per poi proseguire nel verde del Monte Longano dove ci sarà la prima fermata del corteo presso l' edicola votiva dedicata al patrono della piccola frazione di Bagnoli, San Sebastiano, dove il culto e la sua devozione è molto sentita. La cappellina risale agli anni cinquanta voluta da una donna della piccola frazione, molto fedele al Santo. Si proseguirà per via Longano, un esperienza nel verde, fino a giungere nella cittadina Sant'Agatese. Il corteo arriverà a Piazza Trieste dove verrà accolto dalle istituzioni civili e religiose.

Madrina dell'evento sarà la Dottoressa Luana Izzo, giovane e brillante ricercatrice di Sant'Agata de' Goti. Nonostante la sua giovane età, la Dottoressa Izzo ha già raggiunto traguardi significativi nel campo della ricerca scientifica. Con una laurea magistrale in Farmacia e un Dottorato di ricerca in Scienza del Farmaco, ha contribuito a studi di grande rilievo che hanno attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale. La sua passione e dedizione rappresentano un esempio luminoso per tutti noi.

L'iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Benevento e dal Comune di Sant'Agata de' Goti, con il supporto di numerose associazioni locali, tra cui la Società Operaia di Mutuo Soccorso, il Cireneo ODV, il gruppo civico "Noi Donne del 1972" e la Commissione Politiche Giovanili di Benevento del Forum Regionale dei Giovani.

Saranno presenti il Sindaco Riccio con l'intera amministrazione, il vicepresidente della provincia di BN Alfonso Ciervo e il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo PD.

Alla partenza ci sarà il taglio del nastro rosa da una madrina di eccezione, poi il tutto continuerà con la celebrazione di un rito religiosa nella suggestiva grotta della madonna di Lourdes nella località Castro e di San Agata. Per partecipare basta indossare una maglietta rosa, ai partecipanti verrà data dall'associazione un simbolo in ricordo della giornata.