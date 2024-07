Centro estivo a Paupisi, l’annuncio del Sindaco Coletta: "Al via le attività" Sono 33 i bambini di Paupisi, dai 6 ai 13 anni, che hanno aderito all'attività educativa

“Lunedì inizierà a Paupisi presso la palestra comunale il centro estivo organizzato dall’Ambito B4 in programma fino al 31 agosto con pausa dal 4 al 18 agosto”. Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Coletta. “Sono ben 33 i bambini di Paupisi, dai 6 ai 13 anni, che hanno aderito a questa importante attività educativa che oltre ad essere un’ opportunità di apprendimento, svago ed esercizio di espressione, rappresenta anche un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo. Come amministrazione comunale non faremo mancare mai il nostro sostegno facendo crescere, anno dopo anno, l’attenzione nei confronti delle famiglie paupisane, dei bambini e delle bambine che sono il nostro futuro. Un ringraziamento - conclude il Sindaco Salvatore Coletta - all’Ambito Sociale B4 sempre attento alle esigenze delle famiglie, pronto ad elaborare insieme a noi, per il futuro prossimo, strategie d’intervento educative e sociali”. Intanto in queste ore tutti i genitori che hanno inviato domanda entro i temi indicati stanno ricevendo informazioni per l’inizio delle attività.