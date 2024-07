Riqualificazione aampanile del Santuario Madonna di Pagani, parere favorevole Ok dalla soprintendenza. L’annuncio del sindaco Salvatore Coletta.

“La Soprintendenza Archeologica delle belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento mi ha comunicato il parere favorevole all’esecuzione dei lavori consistenti la riqualificazione del Campanile del Santuario di Maria Santissima di Pagani”. Ad annunciarlo è il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta che qualche settimana fa aveva inoltrato alla Soprintendenza la richiesta di parere. “Appena insediati – afferma il primo cittadino - abbiamo presentato il progetto esecutivo ma, prima di farlo, mi sono recato personalmente alla Soprintendenza a Caserta per sottoporlo al funzionario preposto e valutarne preventivamente la fattibilità ricevendo rassicurazione nell’ottenere il parere positivo. Speravo che l’ok ufficiale potesse arrivare prima della festa in onore alla Madonna di Pagani di fine luglio. E così è stato. Con questo parere – continua Salvatore Coletta - stiamo garantendo all’associazione ‘Il Sogno’, che si è proposta di realizzare i lavori, tutte le autorizzazioni necessarie. Il tutto naturalmente con il placet, già ottenuto, dalla Curia con la quale mi sono interfacciato attraverso il responsabile tecnico ing. Olivieri e con il quale ho avuto il piacere di collaborare proficuamente in passato”. Conclude il sindaco: “Ringrazio il Direttore Generale e il Responsabile del procedimento della Soprintendenza per la celerità e tutti coloro che stanno lavorando per raggiungere un obiettivo tanto sentito in tutta la comunità. A breve quindi il nostro Santuario avrà il Suo nuovo campanile”.