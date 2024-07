Sostenibilità: tema al centro delle Olimpiadi dei Forum dei Giovani A Pietrelcina il prossimo 26 luglio

In occasione delle Olimpiadi dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, è in programma l'evento estivo culturale "The Power of One: Change Your Footprint", che si terrà il 26 luglio 2024 alle ore 19:30 presso Eco Parco A Revota in via Gregaria / Fontana dei Fieri, Pietrelcina (BN).

Questo evento, organizzato nell'ambito del progetto Erasmus+ "The Power Of One: Change your Footprint", è dedicato alla sensibilizzazione della popolazione sui temi di attualità come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Concentriamoci insieme su come ridurre i rifiuti e aumentare la consapevolezza verso un futuro sostenibile.

In programma:

• Sessioni Interattive: Durante la serata, verranno presentati i risultati ottenuti dal progetto, con sessioni interattive che dimostreranno azioni quotidiane per un cambiamento positivo e sostenibile.

• Presentazione Monarka APS: Scopriremo Monarka APS, una nuova realtà associativa del nostro territorio che promuove il potenziale femminile e il benessere comunitario.

• Ospiti Speciali: Interverrà Carmina De Palma, stilista del riciclo, che condividerà la sua creatività e il suo impegno per la sostenibilità attraverso il riciclo artistico.