San Leucio celebra l'anniversario della Cappella dedicata alla Madonna di Fatima Un momento di fede e preghiera

In Via Ariarella/Piano Alfieri di San Leucio del Sannio, sabato sera, alla presenza di tanti cittadini, dopo la recita del Santo Rosario, il Parroco di San Leucio del Sannio Don Michele Villani ha celebrato la Santa Messa in onore della Madonna di Fatima, ed in ricordo del primo anniversario della edificazione e intitolazione della Cappella alla Vergine Maria di Fatima, realizzata grazie al concittadino Franco Iannace.

Un luogo dove anziani, ammalati e giovani si possono recare per stare un po’ in tranquillità con il Signore, un luogo dove in serenità si recita il Santo Rosario e si ascolta la Santa Messa, tutto in concordia con i dettami della Chiesa.

Nel corso della celebrazione eucaristica Don Michele "ha invitato i presenti ad essere come Maria, a riconoscere le grandi cose che Dio compie nella nostra vita, fiduciosi nel Padre; in questa celebrazione dedicata alla Madonna di Fatima nella ricorrenza del primo anniversario, prosegue Don Michele, ci affidiamo come comunità alla Madonna e preghiamo perché Suor Lucia, venga santificata anche lei insieme a Giacinta e Francesco, ai quali innalziamo la nostra preghiera, perché in modo particolare i nostri giovani possano imitarli nella loro vita e possano rappresentare per essi un motivo di impegno maggiore nel loro cammino di fede.

Il Signore come proclamato nella pagina del vangelo odierno manda i suoi discepoli a due a due nel mondo intero a evangelizzare, ad ungere gli ammalati che venivano guariti, anche noi siamo mandati ad annunciare la parola di Dio e metterla in pratica, ad essere missionari, annunciatori della buona novella, non solo nel mondo ma verso chi ci circonda, ad iniziare nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità testimoniando l'amore di Dio.

Questa unzione degli ammalati di cui parla il vangelo, può avere per noi oggi un'altro significato che ci riguarda molto da vicino, ovvero la capacità di dare conforto, sostegno a chi è nelle difficoltà, a chi soffre, a chi non sta bene, quindi l'unzione è anche tenerezza, vicinanza, donarsi a qualcuno, all'altro, magari tramite anche una telefonata, una visita, avendo la consapevolezza di essere non superiori agli altri, ma nell'essere umili, nel fare la volontà di Dio, offrendo a Maria le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre infermità e malattie.

Un grazie a Franco Iannace che un anno fa grazie alla sua opera ha donato alla comunità di San Leucio del Sannio e a chi vorrà recarsi per pregare insieme la Madonna di Fatima ed il Signore, ascoltando il creato nello Spirito di San Francesco d'Assisi, questo piccolo tempio in onore della Madonna e di Dio, segno del suo grande amore e fede, un grazie a tutti coloro che dal 13 maggio ogni 13 del mese, uniti vi ritornano per onorare la Madonna di Fatima in ricordo dell'apparizione ai tre pastorelli, un grazie a tutti i collaboratori ed al Parroco pastore della nostra Chiesa sempre presente e vicino alla comunità, guida sicura che ama il suo popolo che Dio gli affidato".