Questione ospedale a Sant'Agata, Consiglio ad hoc a San Salvatore Telesino Il sindaco Romano: "E' una risorsa preziosa per tutto il Comprensorio caudino e telesino"

Il sostegno del Comune di San Salvatore Telesino alla causa dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. Venerdì 26 Luglio, in particolare, il parlamentino guidato dal Primo Cittadino Fabio Romano porterà nelle sedi dell'assemblea cittadina, massimo consesso istituzionale locale, la questione relativa al nosocomio saticulano, attualmente fortemente depotenziato nei servizi e con un Pronto soccorso operativo esclusivamente negli orari diurni, precisamente tra le ore 8 e le ore 18.

Dopo quella di Bucciano, l'Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino è quindi la prima a deliberare sulla questione al netto anche, ovviamente, di quanto già in più occasioni determinato dal Consiglio santagatese.

"L'ospedale di Sant'Agata de' Goti - commenta il sindaco Fabio Romano - è una risorsa preziosa per tutto il Comprensorio caudino e telesino.

È un bene che va preservato al fine di salvaguardare quel bene supremo che è rappresentato dalla tutela della salute pubblica.

L'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori dista poco più di una decina di minuti dal nostro paese e rappresenta una risposta immediata e tempestiva all'emergenza.

Tanto più perché la soluzione rappresentata dall'ospedale di Sant'Agata de' Goti consentirebbe di alleviare la pressione che grava su quello di Benevento con minore stress per gli operatori sanitari e tempi di risposta certamente più adeguati per la popolazione".