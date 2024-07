Orario ridotto Pronto soccorso Sant'Agata, Comune di Bucciano ricorre al Tar Il sindaco Matera: dato mandato a legale per nodo mancata attuazione del Decreto 41

“Domani pomeriggio saremo sicuramente presenti, come Comune di Bucciano, all’incontro promosso dal Comitato “Curiamo la vita” per fare discussione della tematica ospedaliera e per ricercare una strategia condivisa”. Lo fa presente in una nota il sindaco di Bucciano, Pasquale Matera. “Siamo attentissimi rispetto alla questione che tocca molto da vicino la nostra Comunità ed il territorio caudino tutto. Siamo stati il primo Comune, dopo quello di Sant’Agata de’ Goti, ad impegnare il Consiglio comunale con un deliberato insistente sul punto – in merito facendo seguito a quanto era stato concordato, proprio su mio impulso, durante la seduta consiliare aperta svoltasi a Sant'Agata de' Goti. Parimenti abbiamo già dato mandato ad apposito legale ai fini della proposizione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale ponendo particolare attenzione al nodo della mancata attuazione del Decreto Commissario ad acta 41/2019. Siamo, per il resto – prosegue Matera – pronti a sostenere qualsivoglia ulteriore iniziativa che sia concertata e orientata a dare risposte alle Comunità, comprensibilmente preoccupate da siffatta situazione di compromissione del diritto alla salute”