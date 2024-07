Poca acqua nei serbatoi, interruzione notturna a Frasso Telesino e Melizzano Interessate le contrade Nido e Laura. La comunicazione di gesesa

La Gesesa comunica che a causa del calo delle portate nonché da un eccessivo assorbimento in distribuzione il livello del serbatoio Sant'Alfonso é al minimo, tanto da dovere essere costretti ad interrompere l'erogazione idrica notturna in contrada Nido di Frasso Telesino e contrada Laura di Melizzano. Questa sospensione notturna servirá per avere un utilizzo ottimale della risorsa nelle ore diurne.

L'interruzione ci sarà questa notte 27 luglio dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani mattina 28 luglio.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.