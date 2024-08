A Baselice torna l'antica mietitura e trebbiatura del grano Il 10 e 11 agosto si terrà la quinta edizione dell’evento

A Baselice torna la “Sagra della vecchia mietitura e trebbiatura antica del grano”. L'evento, alla sua quinta edizione, è organizzato dall’associazione “Lamavecchia” nei vasti terreni circostanti il laghetto di pesca sportiva ubicato nell’immediata periferia del paese.

Una due giorni che prenderà il via alle 10 di sabato 10 agosto, alla presenza del sindaco di Baselice Massimo Maddalena e del Presidente di Futuridea Carmine Nardone. Per due giorni interi a Baselice, che vanta una ampia veduta sulle vicine Regioni della Puglia e del Molise, tanti volontari saranno impegnati nella raccolta a mano del grano e nella trebbiatura meccanica con mezzi d’epoca, peraltro con moltissimi trattori cingolati che saranno in mostra proprio durante la manifestazione.

Come sempre numerosi turisti, tra cui tanti emigranti ed in particolare le nuove generazioni, potranno osservare o apprendere da vicino le modalità di raccolta del grano così come avveniva ai tempi in cui erano i propri nonni o genitori ad eseguire a mano, con incalcolabile fatica, il taglio degli steli di grano mediante falcetti.

L’intento resta quello di far rivivere realmente alcuni importanti momenti di storia di queste comunità e l’evento resta uno dei pochi di questo genere che viene organizzato nell’ambito delle province campane o delle Regioni limitrofe. Le serate saranno poi caratterizzate da divertimento e degustazione di apprezzati piatti tipici locali.