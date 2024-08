Bonea, tre consiglieri aderiscono: intera maggioranza è Fratelli d'Italia Matera: creare base di amministratori è requisito per una dialettica puntuale con i territori

Dopo Tocco Caudio anche Bonea si colora in toto delle cromature di Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi, infatti, oltre ad aversi il rinnovo della tessera partitica del sindaco Giampietro Roviezzo – appena rieletto con percentuali quali plebiscitarie alla guida della locale Amministrazione comunale – si è avuta anche l’adesione dei tre consiglieri di maggioranza neoeletti e, per la precisione, di Davide Russo, Donato Roviezzo e Carmelo Melisi. “Accolgo con grandissima soddisfazione – commenta il Senatore Domenico Matera – gli ulteriori ingressi da parte dei consiglieri comunali di Bonea. Anche costoro, ai quali auguro un proficuo lavoro, hanno deciso di condividere la scelta del sindaco e degli esponenti della maggioranza che già venivano dalla precedente consiliatura. Creare una base di amministratori aderenti a Fratelli d’Italia è requisito importantissimo per stabilire una dialettica puntuale e attuale con i territori”. Per il resto, sempre restando in ambito boneano, il Senatore Domenico Matera ha anche preso parte al convegno sulla Falanghina incastonato nel programma dell’omonimo evento “Molto ben venga che si promuovano le eccellenze enogastronomiche del territorio e che si ragioni di prospettive di sviluppo che ad esse siano legate. Il Sannio e, in generale, l’entroterra campano hanno nel paesaggio e nelle sue tipicità un orizzonte interessante guardando al quale poter crescere ed autopromuoversi. Complimenti ai giovani organizzatori per l’attenzione e la puntualità e all’Amministrazione comunale che sostiene giustamente siffatte iniziative”. Parole anche dal sindaco Roviezzo "Ho rinnovato la mia adesione al partito in modo convinto. Abbiamo una risorsa importantissima che è quella data dal Senatore Matera con il quale l'interlocuzione è continua e fitta sempre nell'ottica di crescita e sviluppo delle nostre aree"