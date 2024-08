Pontelandolfo: arriva lo scuolabus ecologico completamente elettrico Testa:: "Premiato il nostro impegno e quello del Comune di Campolattaro"

Il Comune di Pontelandolfo potrà dotarsi di uno scuolabus ecologico a trazione " full electric". La Campania,nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2021/2027 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ha approvato la graduatoria finale per il finanziamento di nuovi scuolabus nei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Con il Decreto Dirigenziale n. 764 dell’8 agosto 2024, è stato pubblicato l’elenco ufficiale delle 183 istanze ammissibili. Il Comune di Pontelandolfo, che ha partecipato al bando come capofila insieme al Comune di Campolattaro, risulta tra i beneficiari del contributo essendosi classificato ai primissimi posti.

L’iniziativa, finanziata con un importo complessivo di 25 milioni di euro, mira a migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e la sicurezza dei trasporti scolastici.

Grande la soddisfazione del Sindaco Valerio Testa per il risultato raggiunto. "Viene premiato il nostro impegno e la nostra lungimiranza. C'è stata grande collaborazione Istituzionale con il sindaco di Campolattaro, Ing. Simone Paglia, ed è l'inizio di una nuova fase di sinergia e condivisione di prospettive e progetti territoriali tra due realtà vicine e fortemente legate". Il Sindaco Testa rimarca il grande dinamismo della sua Ammiistrazione. "Sono molteplici le iniziative intraprese e questo finanziamento va ad aggiungersi a quelli già ottenuti di recente come quello per " l' Anno delle radici Italiane" e quello per "la promozione e valorizzazione delle Biblioteche". Infine il Sindaco Testa sottolinea l'ottima posizione del Comune di Pontelandolfo nella graduatoria recentemente pubblicata relativa al "Bando piccoli Comuni", (il Comune di Pontelandolfo ha partecipato con altri comuni, Puglianello Capofila ) ove viene assegnato un finanziamento di 3,5 milioni di euro che sarà sicuramente finanziato nel 2025.