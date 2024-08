Lega Airola: su emergenza idrica amministrazione inerte "Non escludiamo di sollecitare i cittadini a mettere su una class action contro l’Alto Calore"

Il Coordinamento della “Lega per Salvini” di Airola accende i riflettori su una carenza ormai cronica che affligge costantemente Airola: l'emergenza idrica.

"Le Amministrazioni che da trent’anni hanno amministrato il Comune di Airola - spiegano per il coordinamento della sezione cittadina di Airola: Vittorio Fucci (Responsabile Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per Campania della Lega), Anna Moniello (segretario cittadino della Lega ad Airola), Marilena Diodato (presidente cittadino della Lega ad Airola) e il Comitato di Lavoro sulla emergenza idrica: Claudio Laudanna, Donato Ciambriello, Mario De Sisto e Orazio Ianniello - non sono mai giunte ad una seria iniziativa per il rifacimento “ex novo” della rete idrica che interessa tutta la Città. L’ultimo serio intervento sulla rete idrica e fognaria risale a 45/50 anni fa, e, soltanto negli ultimi tempi, in alcune aree del paese si è provveduto ad affrontare le criticità vissute quotidianamente dalla comunità, adottando un sistema alquanto discontinuo e obsoleto nell’ eseguire qualche lavoro di parziale bonifica della rete idrica che è un vero e proprio colabrodo. La strategia adottata dall’attuale amministrazione, purtroppo non sortisce e non sortirà i risultati sperati dalla Comunità. L’Amministrazione avrebbe ed ha il dovere di diffidare ufficialmente L’Alto Calore per ottenere almeno un aumento della erogazione dell’acqua provvedendo contestualmente a mettere in atto una seria iniziativa per il totale rifacimento delle rete idrica"

E infine "Non escludiamo, quindi, di fronte a questa situazione di immobilismo inaccettabile, che vede le famiglie di Airola disperate anche per i pericoli igienico-sanitari incombenti, di sollecitare i cittadini a mettere su una class action, contro l’Alto Calore e suoi concorrenti nella responsabilità della grave crisi idrica, per i danni incalcolabili provocati ai cittadini di Airola. A breve il coordinamento interverrà su altre problematiche scottanti che affliggono la comunità airolana".