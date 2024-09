San Martino Sannita, Martignetti: "Fratelli d'Italia? Voglio pensarci" Il sindaco: "Confermo il dialogo e l'amicizia con Matera, ma ora preferisco dedicarmi al paese"

Per quanto attiene alla possibilità, ventilata nelle ultime ore, di adesione a Fratelli d'Italia, il sindaco di San Martino Sannita Angela Martignetti ha voluto precisare che l'approdo non è imminente.

"Confermo la vicinanza e il dialogo con il Senatore Matera, e ragionamenti che mi hanno portato a considerare l'approdo in Fratelli d'Italia. Stima e amicizia che restano, così come il dialogo su temi amministrativi che un giovane sindaco come me può vantare con un amministratore espertissimo come Matera. Al momento tuttavia preferisco concentrarmi sui bisogni di San Martino Sannita, lavorando alacremente, piuttosto che sulla politica nazionale, al netto delle riflessioni personali che, come detto, restano.