Montesarchio alla Giornata Nazionale del Made in Italy Presente a Roma una delegazione del Comune di Montesarchio e dell'Istituto Fermi

C'era anche una delegazione del Comune di Montesarchio e dell'Istituto Fermi a Roma il 3 Ottobre per preparare al meglio la seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si terrà a Roma il 14 Aprile 2025.

Il Sindaco Carmelo Sandomenico, l'assessore alle Attività Produttive Marcella Sorrentino e la Dirigente del Fermi Pasqualina Luciano sono stati infatti invitati alla riunione preparatoria alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e hanno relazionato in merito al progetto “Dalla tradizione alla modernità”, che sul territorio ha visto la partnership tra Comune, Istituto Fermi e azienda Seieffe srl Okite, proponendo anche una nuova iniziativa che vedrà protagonisti l'Istituto Fermi e il liceo del Made in Italy.

Come noto infatti Montesarchio è sede di uno dei 30 licei del Made in Italy nazionali, e si propone di promuovere l'innovazione, la creatività e l'eccellenza di matrice italiana.

“La nuova edizione del progetto – dichiarano in maniera congiunta il Sindaco e l'assessore Sorrentino - coinvolgerà l'imprenditoria sannita puntando forte sull'intelligenza artificiale, puntando a mettere in rete l'istruzione e l'eccellenza imprenditoriale declinandoli attorno ai tratti tipici dell'eccellenza italiana”

E la dirigente Pasqualina Luciano afferma: "È straordinaria la rete educativa e formativa che si è creata tra l' ente locale , le aziende del territorio ed il Ministero, in relazione al nuovo indirizzo liceale Made in Italy" .