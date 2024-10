Bucciano, arte e inclusione: una due giorni di eventi Dalla prevenzione all'arte nel centro della Valle Caudina

Un doppio appuntamento quello che si svilupperà a Bucciano nelle giornate di domani, Domenica 13, e di Lunedi 14.

In ordine cronologico – come detto – il Santuario della Madonna del Taburno, domani alle ore 19, farà da cornice ad "Arte chiama arte", momento promosso da "Volontariato Sannio" con il patrocinio del locale Ente comunale guidato dal sindaco Pasquale Matera.

Un momento che vuole ricordare la figura del Maestro Graziadei Tripodi e dell'artigiano del legno Ferdinando Ferraro. In quello che sarà un "dialogo tra passato e futuro", interverranno i sindaci di Bucciano e di Airola, rispettivamente Pasquale Matera e Vincenzo Falzarano, i parroci di Bucciano, Airola e Sant'Agata de' Goti – ovvero don Luigi Antonio Valentino, don Liberato Maglione e don Franco Iannotta. Ed ancora Marianna Ferraro e Mario Omaggio.

Domani, proseguendo, la Sala Teatro del plesso scolastico ospiterà un approfondimento in tema di inclusione. A promuoverlo "L'infinito di Manuel" con lo stesso Ente comunale di Bucciano e la collaborazione e la partecipazione di una molteplicità di soggetti istituzionali e non. Dopo i saluti istituzionali che saranno recati dal sindaco Pasquale Matera, dal Presidente dell'Ambito B3 Antonio De Mizio, dal Presidente Cesvolab Raffaele Amore e da Don Luigi Antonio Valentino della Parrocchia cittadina, si alterneranno quali relatori Marilena Coletta, Coordinatore Ambito B3, Immacolata Caturano, Psicologa Asl Benevento, Marilena Pucillo, Neuropsichiatra infantile sempre dell'Asl Benevento, Marika Capozzi, Terapista occupazionale Cmr Spa, Rosaria Perrotta, Dirigente scolastico del "De Sanctis" di Moiano, Maria Cristina Aceto, Direttore Cesvolab, l'avvocato Mario Tomasiello (Cesvolab), Concetta De Felice, Responsabile Centro per l'Impiego, Michele Cuozzo, Presidente de "L'Infinito di Manuel".

Le conclusioni sono affidate al Senatore Domenico Matera. A moderare entrambi gli eventi il giornalista Pasquale Ciambriello.