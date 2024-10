Agricoltura: Il ruolo della donna rurale nella valorizzazione dei Pat Focus a Castelfranco in Miscano

Il ruolo della donna rurale nella valorizzazione del Pat. E' il tema del convegno in programma domani mattina con inizio alle 9.30 a Castelfranco in Miscano nel centro di valorizzazione dei prodotti tipici in contrada Largario.

Iniziativa che vede come protagonisti: Ministero dell'istruzione e del merito, regione Campania, azienda sanitaria locale di Benevento, comunità montana del fortore e naturalmente il comune di Castelfranco in Miscano.

Saluti istituzionali affidati al sindaco Andrea Giallonardo, al presidente della comunità montana del fortore Zaccaria Spina, Elisanna Pezzuto dirigente scolastico Ics O. Fragnito San Giorgio La Molara.

Relatori: Rosanna Biscardi architetto manager di area vasta specializzata in restauro, Ferdinando Gandolfi regione Campania direttore Uod Benevento, Danila Carlucci Asl Benevento direttore sanitario veterinario Iaoa, Concetta Nazzaro Università degli studi del Sannio , dipartimento di diritto economia, management e metodi quantitativi Demm.

Interventi programmati. Testimonianze delle operatrici del settore lattiero caseario di Castelfranco in Miscano.

Pat: esperienza formativa nelle scuole Flavia Di Giambattista, Asl Benevento medico veterinario Olga Landi Asl Benevento biologa nutrizionista

Interviste a cura degli studenti dell’Ics O. Fragnito San Giorgio La Molara. Conclusioni. Il ruolo della donna oltre l’agricoltura: Angela Martignetti sindaco di San Martino Sannita. Modera i lavori Nicola De Leonardis presidente confcooperative FedAgriPesca Campania.