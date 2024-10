San Giorgio del Sannio: finanziamento per la nuova mensa scolastica Con ??????.?????? euro la riconversione di spazi nell'area ex fiera

Un nuovo risultato per l'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio.

L'Ente guidato dal sindaco Giuseppe Ricci ha, infatti, colto un importante finanziamento nella misura di 562.500 euro, fondi Pnrr, che consentiranno di realizzare un progetto avente ad oggetto la riconversione degli spazi non utilizzati all’interno dell'Area ex Fiera da destinare a mensa scolastica a servizio dell’Istituto comprensivo statale “Rita Levi Montalcini".

L’Intervento prevede, nel dettaglio, la realizzazione di opere quali la revisione della copertura piana mediante la posa in opera di materiale di coibentazione e regimentazione delle acque meteoriche; la realizzazione di tramezzi per la creazione di wc, cucina e sala mensa da 295 metri quadri, la sostituzione di pavimenti ed infissi esterni per adeguarli alla normativa vigente.

"Realizzeremo un'opera centrale ai fini dell'efficientamento di servizi essenziali quali quelli a supporto della scuola - commenta il Primo Cittadino di San Giorgio del Sannio - La nostra Amministrazione comunale ha posto in posizione nevralgica il mondo dell'Istruzione e dei nostri figli. Con quest'opera che saremo in grado di realizzare a costo zero per le casse dell'Ente, andremo anche a ripristinare e a riqualificare una struttura pubblica che era certamente meritevole di intervento. Il mio ringraziamento agli uffici comunali ed alla maggioranza tutta per la proficua collaborazione e sinergia".