Piano City Napoli 2024 dal 'Lombardi' di Airola i fratelli Benedetto I due giovani sanniti protagonisti alla maratona pianistica

Non sono bastate la forte pioggia annunciata dall’allerta meteo e la viabilità restrittiva, dettata dal Piano sicurezza in occasione del G7 a Napoli, a fermare l’entusiasmo e la partecipazione dei giovani pianisti dei Licei musicali della Campania, che si sono avvicendati alla

tastiera in occasione del “Piano Teenager”, Maratona pianistica inserita nel ricco calendario di eventi della decima edizione del “Piano City Napoli 2024”.

A rappresentare il Liceo “A. Lombardi” di Airola, Noemi e Matteo Pio Benedetto, fratelli gemelli, uniti indissolubilmente anche dalla passione per la musica in generale e per il pianoforte in particolare, cui dedicano ore ed ore di studio giornaliero, sia individualmente, sia affrontando il

repertorio a “4 mani” e a “due pianoforti”, con ottimi risultati.

Nel sontuoso salone del Palazzo di Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Noemi e Matteo hanno dato prova della loro bravura con l’esecuzione di brani tratti dal repertorio clavicembalistico e romantico. Matteo ha proposto all’ascolto la Sonata in sol minore di Benedetto Marcello, mentre Noemi, un Minuetto di Galuppi e il Waltz in la minore op.124 n.4 di Schumann.

Una piacevole mattinata, trascorsa all’insegna della buona musica e del confronto costruttivo che diventa momento di crescita per i giovani talenti campani, che hanno scelto di affidare alla Musica un posto rilevante nella loro formazione culturale e umana.

Grazie alla lungimiranza degli organizzatori dell’Associazione NAPOLIPIANO, il Progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli città della Musica, ha riservato ampio spazio ai giovani studenti e alle Istituzioni scolastiche e accademiche che li formano, dando loro la possibilità di fruire e di contribuire direttamente alla diffusione del repertorio pianistico tout court.