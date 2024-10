Sateriale nuovo consigliere comunale di Calvi, approvata la surroga Ok anche al rinnovo della gestione associata del servizio di Segreteria con il Comune di Apice

Da ieri sera Calvi ha un nuovo Consigliere Comunale: è Giuseppe Sateriale, di anni 46, avvocato, titolare dell’omonima azienda agricola familiare, da sempre impegnato nello sport e nel sociale. A prendere la parola è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Vesce, il quale ha rappresentato la necessità di procedere alla surroga del consigliere decaduto con il primo, in ordine di preferenze, dei non eletti della lista “Per Calvi - Rocco Sindaco”, in base a quanto disposto dall’art. 45, comma 1, del TUEL, secondo il quale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Il Presidente ha comunicato che il primo candidato non eletto alla carica di consigliere nella lista “Per Calvi - Rocco Sindaco”, Angela Errico, aveva rinunciato per motivi lavorativi, e che pertanto si sarebbe proceduto alla surroga del successivo candidato non eletto, in ordine di preferenze, Giuseppe Sateriale. Sia gli interventi dei consiglieri di minoranza presenti, Mirra e Frusciante, sia quelli del capogruppo di maggioranza Centrella e del Sindaco Rocco, hanno evidenziato la serietà, la professionalità e l’umiltà del neo Consigliere Sateriale. La surroga è stata approvata all’unanimità dei presenti.

Il Consigliere Giuseppe Sateriale, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti i presenti, dichiarandosi onorato di ricoprire tale incarico e di rappresentare i propri concittadini in Consiglio Comunale. Il Consigliere Sateriale ha dichiarato di sentirsi parte integrante della maggioranza, essendo stato candidato nella lista del Sindaco Rocco, e di volersi impegnare per dare un valido contributo e realizzare gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale.

La seduta è proseguita con la discussione degli altri punti all’ordine del giorno. È stato deliberato, sempre all’unanimità, di delegare le funzioni e le attività di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente, con decorrenza dal 26 ottobre 2024, ad Agenzia delle Entrate - Riscossione. Infine, il Consiglio ha dato l’ok al rinnovo della gestione associata del servizio di segreteria con il Comune di Apice, che resterà capofila.

Solo su quest’ultimo punto i due consiglieri di minoranza Frusciante e Mirra si sono astenuti.