Il Comune di Telese ha un nuovo immobile donato dalla famiglia Bove Sara dedicato ad attività istituzionali

E’ stata formalizzata l’accettazione della donazione in favore del Comune di Telese Terme di una porzione del fabbricato di proprietà della famiglia Bove ubicato in via Roma, 81.

L’immobile sarà destinato ad attività istituzionali del Comune, il salone a piano terra a Sala consiliare dedicata alla memoria del compianto ing. Emilio Bove, già apprezzato dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, mentre i locali ubicati al piano seminterrato saranno utilizzati perla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione “Centro Culturale ing. Emilio Bove”.

La donazione, inizialmente voluta dalla signora Maria Caterina Erminia Di Biase in Bove, è stata formalizzata e portata a conclusione dai suoi eredi.

Gratitudine e particolare apprezzamento ha espresso il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso “a nome di tutta la comunità, sia alla defunta signora Di Biase che agli eredi – ha dichiarato Caporaso - che con altrettanta sensibilità hanno permesso a questo Comune di incrementare il patrimonio immobiliare dell’Ente e, vista la destinazione prescritta dai soggetti donanti, consente di agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Telese Terme e il perseguimento del bene della collettività”.

Oltre alla Sala consiliare, gli spazi donati ospiteranno la sede del Consorzio Idrotermale e la sede dei Gruppi consiliari. Oltre alla parte, come detto, destinata all’associazione intitolata all’ingegnere Emilio Bove.

“Nei nostri ricordi l’ing. Emilio Bove sarà sempre vivo, come ottimo funzionario, eccellente professionista e persona dotata di altissime qualità umane e morali – conclude il sindaco di Telese Terme -. Con questa donazione e con l’attività associativa del Centro Culturale riusciremo a tramandare questo ricordo anche alle nuove e alle future generazioni”.