Comune di Puglianello, al via la campagna per la prevenzione dei tumori Poliambulatorio il 17 e 18 novembre, dalle 9 alle ore 18:30 al Municipio

Il Comune di Puglianello è impegnato nella promozione della salute e del benessere dei propri cittadini attraverso una campagna di prevenzione oncologica dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del colon-retto, della cervice uterina e della mammella.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con le autorità sanitarie locali, si terrà il 17 e 18 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 18:30, presso il Comune di Puglianello, con l’ausilio di un poliambulatorio mobile. “Siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità un servizio di prevenzione così importante,” hanno dichiarato Anna Franco, capogruppoin Consiglio comunale e Antonello De Lucia, consigliere delegato alla Sanità. “Insieme al sindaco Francesco Maria Rubano abbiamo voluto ospitare questa campagna di prevenzione, grazie alla quale i cittadini potranno accedere a screening gratuiti che potrebbero fare la differenza. La prevenzione è il primo passo per combattere le malattie oncologiche. È un’occasione che non va persa, soprattutto per le fasce di età più a rischio”, hanno spiegato. La campagna è rivolta ai residenti della provincia di Benevento che rientrano nelle fasce di età specifiche per i vari screening:

Donne tra i 50 e i 69 anni per lo screening della mammella; donne tra i 25 e i 64 anni per lo screening del tumore della cervice uterina; uomini e donne tra i 50 e i 69 anni per lo screening del colon-retto.