Apollosa: mercoledì l’inaugurazione del Campo Sportivo All'evento parteciperà il Benevento Calcio, con il Presidente Oreste Vigorito

Si terrà mercoledì 13 novembre, alle ore 14:00, l’inaugurazione del Campo sportivo “Calione” di Apollosa, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione che hanno consentito, tra le altre cose, il rifacimento dell’intero perimetro di gioco con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione ed un prato sintetico di ultima generazione.

Alla presenza delle autorità convenute, si procederà al taglio del nastro.

All'evento parteciperà il Benevento Calcio, con il Presidente Oreste Vigorito accompagnato dalla prima squadra e dalla formazione Primavera. Durante la manifestazione, inoltre, i giallorossi affronteranno le squadre locali in due tempi.

“Mercoledì finalmente riconsegneremo lo storico campo di calcio “Calione” al paese - dichiara il Sindaco di Apollosa Danilo Parente. Dopo i lavori di rifacimento, sarà possibile fruire di una struttura moderna e funzionale, dotata, tra le altre cose, di un prato sintetico di ultima generazione e da un nuovo impianto di illuminazione. L’amministrazione crede fortemente nell’importanza dello sport come strumento di

crescita individuale e collettiva. Qui le attuali e le future generazioni avranno la possibilità di praticare al meglio l’attività sportiva. Ringrazio fin da ora il Presidente Vigorito che ha accettato da subito il mio invito ad essere presente insieme alla prima squadra e alla primavera del Benevento Calcio. Sarà emozionante, oltre ad averli con noi, vederli confrontarsi con le nostre due squadre: lo Sporting Apollosa e la

Polisportiva Apollosa. Sarà un'importante occasione di festa e di sport per la nostra comunità. Per questo invito la cittadinanza a partecipare numerosa”.