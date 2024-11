Airola: il 'Lombardi' inaugura l’anno scolastico e si presenta al territorio In scena gli studenti con uno spettacolo interamente prodotto

L'Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Lombardi" di Airola ha dato il via ufficialmente al nuovo anno scolastico con un evento speciale: uno spettacolo interamente prodotto dagli alunni dei vari indirizzi di studio, sapientemente guidati dai loro docenti. L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande importanza per tutta la comunità scolastica e civile. Attraverso una serie di performance artistiche, gli studenti hanno portato in scena le proprie passioni, i talenti e i progetti che hanno già dato lustro all’istituto e che continueranno ad animare i percorsi formativi del nuovo anno scolastico.

Nel saluto introduttivo la dirigente scolastica, Maria Pirozzi, ha sottolineato l'importanza dell’evento: "Abbiamo fortemente voluto questo momento di condivisione per presentare il nostro istituto al territorio, alle nuove famiglie e a tutta la comunità scolastica. Crediamo che la scuola debba essere un luogo di incontro, di crescita e di espressione, e questo spettacolo ne è la dimostrazione. È una preziosa occasione per mostrare ciò che siamo e ciò che offriamo, con l'obiettivo di creare un clima di collaborazione e di partecipazione attiva da parte di tutti. Vogliamo comunicare agli alunni neofiti che cominciano a familiarizzare con la nostra comunità la bellezza dello stare insieme, dell'unità di visione e della valorizzazione dei talenti".

In apertura l'orchestra del Liceo musicale ha dedicato il suo momento a due compositori italiani: al premio Oscar Ennio Morricone, con un medley delle più belle pagine di musica da film e al grande Giacomo Puccini, anticipando parte del programma che il prossimo 28 novembre presenterà all'Auditorium del Conservatorio di Lucca in occasione delle celebrazioni del centenario della morte del compositore toscano considerato uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi.

Ad interpretare l’aria “Tu che di gel sei cinta”, tratta dalla Turandot, il soprano Alessia Rosa D’Abruzzo, ex -alunna del liceo musicale caudino. La sua presenza, come quella di altri ex-alunni, aggiunti al coro, ha segnato l’incipit del progetto che quest’anno vedrà il ritorno “tra i banchi” di scuola di validi musicisti, ora in carriera, che hanno iniziato il loro percorso musicale proprio al Lombardi.

Iniziativa lodevole per celebrare il decennale dell’istituzione del liceo musicale in quel di Airola, fortemente voluto dalla compianta dirigente Marilina Cirillo e che dall’a.s. 2014/15 continua a intercettare e formare talenti. Dopo la performance del musicale, le studentesse del Made in Italy, settore Moda, hanno presentato l’esperienza internazionale vissuta in Spagna, facendo sfilare, mentre le immagini eloquenti dell’intero percorso scorrevano sullo schermo, l'abito da flamenco realizzato a Siviglia nell'ambito del PCTO transnazionale.

Il Liceo classico ha inneggiato al valore del rispetto per la donna con la presentazione del Monologo di Penelope interpretato nel corto “Tessendo la libertà”, col quale lo scorso anno si è guadagnato il primo posto alla Notte nazionale del Liceo classico. Per finire, uno strepitoso spettacolo teatrale dal titolo “SUD” realizzato da alunni dei diversi indirizzi guidati dai docenti di filosofia Angelo Maiello ed Emanuele Troisi nell'ambito del DM 170.

Uno spettacolo dai contenuti vibranti, una denuncia allo spopolamento di un Sud meraviglioso, ricco di suggestioni e di stimoli culturali, naturalistici, turistici ma che nessuno prende in carica per rilanciare seriamente. “Un'interpretazione intensa, - conclude la Dirigente Pirozzi – emotivamente coinvolgente, avvertita e profondamente vissuta. Sono rimasta colpita e ammirata dalla bravura di tutti i nostri ragazzi a cui auguro una fantastica esperienza scolastica che li sottragga dai pericoli e dalle brutture di una società che non ci piace come tratta i giovani”.