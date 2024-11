Torrecuso Forum dei Giovani, eletto il nuovo direttivo Alla guida del gruppo Giovanni Goglia

E' stato eletto il nuovo direttivo del Forum dei Giovani di Torrecuso: Giovanni Goglia – Presidente, Gianni Damiano - Vice presidente, Adriana Pulcino – Tesoriere, Nicola Maffei – Segretario, Carmine Mercurio – Consigliere, Carmine Goglia – Consigliere e Luigi Sauchella – Consigliere. Ad intervenire è il neo presidente Goglia che rivolgendosi ai giovani e ai membri del Forum ha affermato: “E’ con grande emozione e senso di responsabilità che ho assunto il ruolo di presidente del nostro Forum. Prima di tutto, desidero ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata accordata. È un privilegio poter rappresentare le nostre idee, le nostre ambizioni e i nostri valori, e sono determinato a fare tutto il possibile per rendere questo spazio un luogo di crescita, dialogo e innovazione per ognuno di noi. Viviamo un tempo di sfide ma anche di grandi opportunità. – ha affermato ancora Giovanni Goglia - Noi, giovani, siamo il cuore pulsante del cambiamento, e insieme possiamo fare la differenza. Il nostro Forum sarà un punto di riferimento per chi ha voglia di mettersi in gioco, di proporre idee, di lavorare per il bene comune. Ogni voce qui conta, ogni proposta ha valore, e il mio impegno sarà quello di ascoltarvi tutti, sostenervi e valorizzare ogni contributo che renderà più forte e inclusiva la nostra comunità. Oggi inizia un nuovo capitolo. Vi invito a guardare al futuro con ottimismo e determinazione, a essere protagonisti e a non temere mai di esprimere le vostre idee. Insieme – ha continuato Goglia - possiamo costruire un presente e un futuro migliori, per noi stessi e per le generazioni che seguiranno. Rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro: il meglio deve ancora venire. Infine, - ha concluso Goglia - desidero ringraziare sinceramente il direttivo uscente e tutti i direttivi che ci hanno preceduti per aver portato in alto il Forum. È grazie al loro impegno e alla loro dedizione che oggi possiamo contare su un punto di riferimento solido e rispettato. Grazie a tutti e buon lavoro a noi”. Naturalmente tutto il direttivo invita buongustai ed enoturisti a partecipare a Torrecuso da venerdì 15 a domenica 17 novembre al grande evento ‘Novello e Castagne’ .