Aumento lampade votive: "I padulesi continuano a subire scelte folli" Il coordinatore di Forza Italia Zollo: amministrazione fantasma

“Nei giorni passati sono arrivate le famose “letterine a casa” per il pagamento della tassa per le lampade votive dove si apprende di un ulteriore e ingiustificato aumento, che non trova giustificazioni. E’ veramente una cosa assurda – tuona Stefano Zollo, Coordinatore Cittadino di Forza Italia a Paduli -. Non si tratta certo di “grandi cifre”, ma pur sempre di abuso fatto ad arte sfruttando la debolezza emotiva dell’utente. Infatti, ci si approfitta del fatto che nessuno protesterà perché trattasi di un servizio che riguarda il cimitero ed i defunti. Ma è davvero ora di farla finita di pesare sulle casse delle famiglie, ormai allo stremo, tanto da avvertire qualsiasi rincaro.

In queste settimane – continua Zollo - numerosi cittadini hanno denunciato l’increscioso episodio, in taluni casi l’aumento ha raggiunto anche cifre importanti, visto l’ingente numero di lampade in possesso. Parliamo di oltre il 50% di aumento dei costi delle lampade votive, scelta decisamente discutibile. Purtroppo, questo aumento e tanti altri più gravosi e cospicui che sono stati fatti negli ultimi tempi, sono una conseguenza degli sprechi e delle tante spese inutili che sta facendo questa amministrazione.

I padulesi continuano a subire scelte e decisioni folli da parte di un’amministrazione fantasma, che si fa viva solo quando deve riscuotere o imbastire inutili passerelle d’onore”. Zollo conclude con un interrogativo: “Perché l’Amministrazione non aderisce all’iniziativa volta al risparmio energetico nelle strutture cimiteriali sostituendo le lampade tradizionali ad incandescenza con quelle a Led per l’illuminazione votiva ed installando interruttori orari?”