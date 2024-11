Sensibilizzare i più piccoli: Molinara insegna il rispetto di genere L'iniziativa del Comune di Molinara e dal Sai. Cirocco: uguaglianza e di parità attraverso letture

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre il Comune di Molinara, accompagnato dal Servizio Civile e dal S.A.I., ha voluto fortemente celebrare l’evento con un’iniziativa sociale e culturale che ha coinvolto i piccoli cittadini molinaresi dai quattro agli undici anni.

Lo scopo della giornata, che si è svolta sabato 23 novembre prima nel Palazzo Ionni e poi nei giardini pubblici di Via Regina Margherita, ha mirato a toccare alcuni importanti temi quali la reciprocità, la comprensione e l’aiuto per far capire che ognuno, nel suo piccolo e attraverso il rispetto, può cambiare le cose.

L’assessore alla cultura Lucilla Cirocco racconta come è nata questa iniziativa: “Abbiamo costruito insieme alle giovani ragazze del servizio civile del nostro comune una serie di appuntamenti che si stanno svolgendo nella nuova sede della biblioteca, nella splendida cornice del Palazzo Ionni. Uno degli obiettivi è proprio quello di avvicinare i piccoli cittadini alla lettura, di far conoscere cos’è una biblioteca e quante e quali attività possono essere fatte in questo luogo magico. Ma alla lettura abbiamo legato anche delle ricorrenze e questa della giornata contro la violenza sulle donne non poteva certo passare inosservata”.

Ai partecipanti più piccoli è stato spiegato il significato di uguaglianza e di parità attraverso brani e racconti e i simboli come la spilla o le scarpe rosse come rappresentanti della lotta contro la violenza di genere. Per i più grandi invece è stato allestito un vero e proprio dibattito per far emergere le loro impressioni, discussioni su servizi visti in tv e la proiezione di due cortometraggi a cartoni animati, apparentemente leggeri ma molto riflessivi. La partecipazione è stata attiva da parte soprattutto dei maschi che si sono schierati in massa a difesa della figura della donna.

Il messaggio più importante è stato poi reso pubblico alla cittadinanza presso i giardini del centro del paese con il posizionamento di una panchina rossa sulla quale è stato inciso il numero di emergenza 1522 da poter chiamare in caso di pericolo e poi affissi dei cuoricini in legno colorati dai partecipanti. Oltre all’assessore Cirocco è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Addabbo che ci ha tenuto a precisare: “il rispetto per le donne e per l’essere umano in generale deve toccare ognuno di noi ogni singolo giorno, lo dico a voi piccoli partecipanti ma lo estendo a tutti. È bello vedere i cuori affissi sui quali i ragazzi hanno scritto il loro nome o un piccolo messaggio di solidarietà e per gridare stop alla violenza. Attraverso questi gesti costruiamo un futuro in cui in primo luogo le nuove generazioni possono fare la propria parte perché saranno loro i testimoni di una società migliore con il riconoscimento dei concetti di parità di genere, di libertà, di rispetto degli altri e soprattutto della donna.”

Anche il S.A.I. di Molinara è stato coinvolto perché, oltre alla presenza di molti beneficiari all’evento, a breve inaugurerà uno “sportello di ascolto”, un vero e proprio sportello dedicato alle richieste delle donne del progetto in caso di problemi, o semplice confronto.

Molinara ha quindi fatto sentire la sua voce a favore delle donne, affinché il loro massacro possa fermarsi.