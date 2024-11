San Salvatore Telesino: presto in funzione impianto di videosorveglianza Il sindaco: un'importante investimento per contribuire a rendere più sicura la nostra Comunità

Ventidue motivi per un territorio più sicuro. Ventidue quante le postazioni della videosorveglianza (alcune delle quali a telecamera multipla) che saranno presto tutte attive a San Salvatore Telesino.

La maggior parte degli occhi digitali, in realtà, già lo sono con le poche residue che lo diverranno nello spazio di poche settimane. Si avvia quindi al completamento un progetto che è stato fortemente voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Romano e che ha preso forma grazie a risorse economiche esterne, vale a dirsi a costo zero per delle casse dell'Ente.

Il sistema in questione avrà, come da normativa vigente in termine di privacy e di riservatezza la sua base presso la sede della Polizia Municipale, andrà a vigilare a 360 gradi sulla sicurezza cittadina. Tanto vale per azioni di tipo delinquenziale, atti vandalici, sverso illegittimo di rifiuti ed alcune fattispecie del Codice della Strada. Il tutto con la doppia valenza di prevenzione e, laddove i fatti si fossero già compiuti, quale elemento di supporto alle indagini.

Il quadro completo del sistema videosorveglianza prevede occhi digitali presso i seguenti punti: Rotatoria via Gioia/via Corte Nocera; Piazza Telesino (numero 2 postazioni); Via Piave/Corso Garibaldi; Via Bagni (Monumento ai Caduti); Angolo 118; Via Bagni/via Rao; Corso Garibaldi/via Sant'Angelo; Corso Garibaldi (banca Unicredit); Piazza Nazionale; Piazza Salvatore Pacelli; Via Corrado/Piazza Salvatore Pacelli; Via Dalla Chiesa/via Pecoriello; Incrocio via Amorosi-via Gioia-via Villa; Piazza plebiscito + via Telese Vetere; Parrocchia; Via Gioia intersezione con via Corte Marino; Via Fontana; Rotatoria Abazia; Slargo via Villa; Parco gioco area 118 (due postazioni).

"È un'importante investimento - fanno presente il sindaco Fabio Romano e l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Natillo - che abbiamo voluto porre in essere per contribuire a rendere più sicura la nostra Comunità. Il nostro ringraziamento agli uffici ed ai consiglieri di maggioranza tutti per il sinergico sforzo nell'unico interesse del bene del territorio".