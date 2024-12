Terremoti Infiniti: incontro dei sindaci dei comuni terremotati dell'80 Il convegno si terrà il prossimo 9 dicembre ad Apice

Terremoti Infiniti, questo il tema dell’incontro, organizzato dal Comitato dei Sindaci e Amministratori dei Comuni terremotati del 1980, che si terrà il prossimo 9 dicembre ad Apice in provincia di Benevento. Sarà un’occasione per riflettere sul perché il nostro Paese non riesca quasi mai a chiudere in tempi accettabili le partite delle tante tragedie, perlopiù devastanti terremoti, che periodicamente lo colpiscono. I lavori saranno coordinati da Michele Figliulo, già Sindaco di Valva ed esponente del Comitato, e saranno aperti da Angelo Pepe, Sindaco di Apice. L’introduzione sarà affidata all’on. Nando Morra, Presidente del Comitato. Seguiranno gli interventi di Franco Romano, già Sindaco di San Mango sul Calore, di Rodolfo Salzarulo, già Sindaco di Lioni, del sen. Gianni Iuliano, Sindaco di Bracigliano, dell’on. Vincenzo Capello, dell’AREC Campania e di Giacomo Rosa, già Sindaco di Contursi Terme e Presidente SVIMAR.

Le conclusioni saranno dell’on. Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, di Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e di Domenico Volpe, Sindaco di Bellizzi e Presidente ALI Campania.

L’incontro si terrà presso l’Auditorium di Via Aldo Moro dalle 10,30 alle 13,00. Prima dell’incontro una delegazione renderà omaggio al Monumento in onore dell’indimenticato Sindaco Luigi Bocchino.