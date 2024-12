Giornata dell’Albero alla Scuola primaria di Beltiglio Il sindaco Cataudo: “Momento di speranza e responsabilità verso l’ambiente”

Ieri, presso la Scuola Primaria di Beltiglio, l’Amministrazione Comunale di Ceppaloni ha celebrato la Giornata dell’Albero con un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale. Presenti il Sindaco Claudio Cataudo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali di Montesarchio Antonio Marcarelli con i suoi collaboratori, il dirigente scolastico Della Marca, l’assessore all’Ambiente Lucia Catalano, il consigliere comunale Lorenzo Catiello e tutto il corpo docente. Dopo un confronto con gli alunni sull’importanza degli alberi e del rispetto dell’ambiente, sono stati piantati tre alberi nei giardini della scuola, simbolo di un impegno collettivo per un futuro sostenibile.

«Questa giornata è un messaggio di speranza e di responsabilità verso l’ambiente, che parte dalle nuove generazioni, perché è da loro che parte il cambiamento di cui il nostro pianeta ha bisogno. Questa iniziativa è, infatti, parte di in un percorso più ampio di sensibilizzazione ambientale che vogliamo promuovere, coinvolgendo i nostri ragazzi in azioni concrete per il rispetto della natura. Ringrazio il dirigente scolastico, i docenti, il Comandante Marcarelli, l’assessore Catalano, il consigliere Catiello e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa giornata”, ha dichiarato il Sindaco Cataudo.