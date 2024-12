Al via domani il corso per i volontari di protezione civile a San Leucio Il consigliere delegato Varricchio: buone pratiche che possono tornare utili nella vita quotidiana

Al via domani, 7 dicembre, il corso per Volontari di Protezione Civile Intercomunale presso la sede logistica di località Vardaro in san Leucio del Sannio alle ore 15.30.

Iniziativa che coinvolge i comuni di San Leucio del Sannio (capofila), Arpaise, Apollosa e Ceppaloni.

A darne notizia è Giovanni Varricchio, consigliere comunale di San Leucio del Sannio con delega alla Protezione Civile.

“Il corso – spiega Varricchio - è aperto a tutti i cittadini sia dei comuni interessati che non. Il bando di reclutamento per partecipare alle attività di formazione è sempre aperto. Resta fondamentale – ha rimarcato Varricchio - una conoscenza di base di Protezione Civile. Norme e buone pratiche che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Le lezioni saranno inoltre motivo e momento di aggregazione sociale”.