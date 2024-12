Il Treno dei bagnanti: un simbolo di storia e identità per Telese Terme Inaugurazione della storica locomotiva 835 e della gloriosa Carrozza Centoporte

“Un viaggio nel tempo in cui l'estate sapeva di acque termali e platani”. E' la suggestione che da oggi potrà ispirare chi visiterà il “Treno speciale dei bagnanti” a Telese Terme.

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione della storica locomotiva 835 e della gloriosa Carrozza Centoporte, simbolo e ricordo del Treno Speciale dei Bagnanti, collegamento ferroviario diretto che permetteva ai turisti di raggiungere facilmente gli Stabilimenti balneari dalla città di Napoli e da tutte le località che sono lungo la tratta ferroviaria che dal capoluogo porta a Telese Terme. Un appuntamento promosso nell’ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Comune.

"Oggi, sulle rotaie della storia, Telese Terme torna a riaffermare con fierezza il proprio senso identitario, che rappresenta uno spaccato perfetto dello spirito del nostro Paese; lo fa guardando al futuro, ma con le radici saldamente ancorate al suo passato" ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, che ha presenziato alla cerimonia d’inaugurazione.

"Oggi come allora - ha aggiunto il Sottosegretario - il tema dei trasporti diventa carico di significato, perché idealmente su quelle rotaie che portano alle terme, cuore di questa comunità, corrono le aspirazioni e la voglia di crescita di questi territori che, come Governo, abbiamo la responsabilità di accompagnare verso la rinascita, dando loro voce e opportunità di crescita. Il restauro della carrozza più rappresentativa del Treno speciale dei bagnanti non rappresenta solo il recupero di un bene materiale, ma la consegna dello spirito di questa comunità all’immortalità della memoria. ll tema del trasporto può incidere significativamente sulla qualità della vita delle persone ed è per questa ragione che dobbiamo viaggiare su un doppio binario, puntando sul turismo lento e di qualità, ma anche cogliendo le opportunità che arriveranno dalla realizzazione di grandi opere come la nuova linea AV/AC Napoli-Bari, che - ha concluso Ferrante - toccherà anche questo territorio, dando concretezza alle sue aspirazioni di sviluppo, così come a quelle delle aree interne attraversate”.

“Per celebrare e festeggiare i primi 90 anni del nostro Comune – ha rimarcato il sindaco Giovanni Caporaso – siamo riusciti ad avere la Locomotiva ed il Vagone Centoporte che rievoca la storia della nostra comunità. Fino agli anni '50, a Telese c'era un binario dedicato che deviava la stazione Ferroviaria e arrivava alle Terme per accompagnare i bagnanti. Un momento importante della nostra città, una memoria storica che rimarrà per sempre”.