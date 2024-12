San Leucio del Sannio scende in campo contro il bullismo e cyberbullismo In omaggio il libro "Il ragazzo dai pantaloni rosa" agli allievi dell'Istituto "Luigi Settembrini"

Con la donazione del romanzo "Il ragazzo dai pantaloni rosa", in omaggio agli allievi dell'Istituto scolastico "Luigi Settembrini", l'Amministrazione comunale sanleuciana guidata dal sindaco Nascenzio Iannace è "in prima linea" nella sensibilizzazione alla lotta contro bullismo e cyberbullismo. Questo evento culturale, a profondo impatto sociale, si è svolto nella sala consiliare della sede comunale, in piazza Municipio.



Sono intervenuti: il sindaco Nascenzio Iannace; il presidente del consiglio comunale e delegato consiliare alla Cultura, Luigi Ciullo; la consigliera comunale Stefania Feleppa; il dirigente dell'Istituto comprensivo scolastico "Luigi Settembrini", Gennaro Della Marca; il coautore del libro Ciro Cacciola (l'altra autrice è Maria Francesca Rubino); la dott.ssa Raffaella Iacoviello, coordinatrice del dialogo, molto ricco di interesse e di spunti tematici, fra il coautore del romanzo Cacciola e gli allievi delle classi quinte della scuola primaria e dell'intero ciclo della scuola secondaria di primo grado del "Settembrini".



Il romanzo "Il ragazzo dai pantaloni rosa" è la novellizzazione della sceneggiatura scritta da Roberto Proia per l’omonimo film ispirato al libro di Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo omofobo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La tragica vicenda di Andrea ha rappresentato in Italia il primo caso di bullismo e cyberbullismo a indurre un minorenne al suicidio.



«Siamo fieri e orgogliosi per questa ennesima nostra iniziativa culturale e a profondo impatto sociale di rilevante successo, con il plenario coinvolgimento delle scuole locali - ha commentato il sindaco Nascenzio Iannace -. Esprimo, in particolare, la mia personale gratitudine al presidente del consiglio comunale e delegato consiliare alla Cultura, avv. Luigi Ciullo, per la sua sempre eccelsa competenza organizzativa in materia, e a tutti i nostri esponenti consiliari e della giunta municipale. Ringrazio, inoltre, tutti gli intervenuti all'evento di presentazione e donazione del romanzo "Il ragazzo dai pantaloni rosa", di cui abbiamo omaggiato gli allievi del "Settembrini", come il libro sulle tradizioni del "Carnevale sanleuciano", nella passata edizione di tale iniziativa».



Contestualmente, il sindaco Iannace evidenzia il proficuo e fecondo rapporto instauratosi tra l'Amministrazione comunale e l'Istituzione scolastica di San Leucio del Sannio: «Siamo in perfetta sinergia nel promuovere un percorso educativo e formativo ad ampio raggio per gli allievi delle scuole locali, con il correlato e rilevante benefico indotto per l'intera comunità sanleuciana».