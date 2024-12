Cerreto Sannita: siglato protocollo per Associazione Città della Ceramica L'associazione regionale sottoscritta in occasione di Presepiarte

AIn Campania nascerà l’Associazione regionale Città della Ceramica (ACCC).

E’ quanto prevede il protocollo d’intesa tra le Città della Ceramica in Campania per la costituenda associazione sottoscritto a Cerreto Sannita in occasione della inaugurazione della settima edizione di "Presepiarte”, la suggestiva mostra di presepi, esclusivamente in ceramica, provenienti dalle varie Città della ceramica italiane.

A firmare il protocollo sono stati i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Calitri (rappresentato dal sindaco Michele Di Maio e dall'assessore Giuseppe Fiordellisi), Cava de’ Tirreni (vicesindaco Nunzio Senatore accompagnato da Rino Ferrara, portavoce del Sindaco di Cava Vincenzo Servalli), Ariano Irpino (vicesindaco Grazia Vallone e consigliera comunale Marisa Scarpellino), San Lorenzello (sindaco Antimo Lavorgna accompagnato dalla dottoressa Angela Di Paola, sua delegata), Vietri sul Mare (Assessore Daniele Benincasa), Cerreto Sannita (sindaco Giovanni Parente e Lucio Rubano vicepresidente dell' AiCC).

L' impegno sottoscritto prevede l’approvazione dello Statuto nei rispettivi Consigli comunali per la successiva sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione.

“La nuova Associazione – precisa Lucio Rubano, coordinatore del progetto - è un obbiettivo comune che da tempo le sei Città firmatarie perseguivano. L'iniziativa non ha assolutamente la finalità concorrenziale rispetto alla più grande famiglia dell' AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica) ma tende esclusivamente a rafforzare le peculiarità e le esigenze del settore ceramistico campano che ha una grandissima valenza sotto l'aspetto economico ed occupazionale soprattutto nelle interlocuzioni nazionali e regionali, facendo fronte unico”.

Presente alla firma del protocollo anche il Direttore dell'Agenzia Campania Turismo, Luigi Riccio che segue con interesse i passaggi di questo nuovo percorso che avrà immediate ricadute anche sul turismo regionale.

I firmatari si sono dati appuntamento per il prossimo step per domenica prossima a Vietri sul Mare in occasione dell'inaugurazione della prima edizione della mostra “Campania: ceramica e tradizione”.