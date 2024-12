Ceppaloni, il Sindaco Cataudo: "Un Natale di vicinanza e condivisione" Visite ad anziani e bambini in vista delle feste

Settimana di auguri per il Sindavo di Ceppaloni, Claudio Cataudo, a testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla comunità. Le celebrazioni natalizie sono iniziate mercoledì scorso, con le recite organizzate dagli studenti: al mattino si sono esibiti i bambini dell’asilo, mentre nel pomeriggio è stato il turno delle scuole elementari e medie. Un momento di grande partecipazione e gioia, che ha visto il coinvolgimento di alunni, insegnanti e famiglie, rendendo ancora più speciale l’atmosfera natalizia. Nella giornata di venerdì, Cataudo ha visitato le scuole del Comune – dall’asilo nido alla scuola primaria e secondaria – consegnando a ogni alunno un Babbo Natale di cioccolato, un gesto semplice ma simbolico per celebrare le festività con i più piccoli. Anche il personale docente e i collaboratori scolastici hanno ricevuto un pensiero augurale, come segno di riconoscenza per il loro lavoro quotidiano. La serata è proseguita con un evento di grande successo nella chiesa di Beltiglio, dove si è tenuto un emozionante concerto Gospel che ha raccolto un pubblico numeroso e attento, regalando momenti di grande intensità spirituale e musicale.

“Il Natale è l’occasione per rinsaldare il senso di comunità e per dimostrare la nostra vicinanza a tutti, dai bambini agli anziani, passando per chi lavora instancabilmente per il nostro paese. È con questi gesti semplici ma sentiti che vogliamo augurare a tutti un sereno Natale, fatto di condivisione e solidarietà,” ha dichiarato Cataudo.

Ieri mattina, il sindaco ha poi portato gli auguri alla casa albergo per anziani di Ceppaloni, incontrando gli ospiti e il personale della struttura. “Vedere il sorriso degli anziani e la dedizione del personale che li accudisce è stato un momento di grande umanità e commozione. Lunedì 23 dicembre, alle 11.30, sarò al Comune con gli amministratori e il personale per gli auguri di buon Natale. Ceppaloni si conferma una comunità unita, pronta a vivere le festività natalizie con spirito partecipativo”, ha concluso Cataudo.