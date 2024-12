Terza edizione del Presepe Vivente a Beltiglio di Ceppaloni domani e sabato Organizzato dal comitato “pro presepe vivente” alla località Martini

Si terrà il prossimo 27 e 28 dicembre, dalle ore 18 alle 21, la terza edizione del Presepe Vivente di Beltiglio di Ceppaloni in località Martini organizzato dal comitato “pro presepe vivente”. Questa edizione sarà in memoria di Costantino Tedeschi, prematuramente scomparso lo scorso ottobre e che più di tutti, in questi anni, ha saputo incarnare il vero spirito della manifestazione. Il piccolo borgo della Località Martini si trasformerà in una piccola Betlemme e introdurrà i visitatori nell’atmosfera suggestiva della Natività attraverso un percorso, dove saranno rievocati i momenti fondamentali dello storico evento , che condurrà i visitatori ad un breve sentiero all’interno di un boschetto per concludersi con l’ultima scena, quella della natività, all’interno di una grotta naturale.

Quest’anno il presepe si articolerà attraverso un percorso più lungo , quello originario, per questo al ritorno sarà disponibile il servizio navetta gratuito messo a disposizione dal comune di Ceppaloni.

La rappresentazione del Presepe Vivente , si fa forte ogni anno del tanto lavoro di volontari del posto impegnati per giorni a ricreare e riproporre un ambiente di oltre 2000 anni fa, il tutto autofinanziato dall’ intera comunità con il supporto delle attività commerciali locali e non solo. E’ un importante momento di aggregazione che vede il coinvolgimento e la partecipazione di persone di tutte le fasce di età, dai neonati agli anziani e che si spera possa crescere e prendere piede tra le future generazioni affinchè non si disperda il valore delle tradizioni.