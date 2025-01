Telese Terme, la befana con i doni arriva nel residence per anziani Il sindaco Caporaso: trasferire alle giovani generazioni l’importanza del valore della solidarietà

E’ stata una giornata di emozioni quella dell’Epifania per gli ospiti del Residence Santacroce di Telese Terme, quando hanno assistito all’arrivo della Befana che ha consegnato loro doni e sorrisi.

“Una giornata speciale che è stata possibile grazie alla generosità e all’entusiasmo contagioso di Lucia Covino che si è fatta promotrice di una pregevole iniziativa, travestendosi da befana e donando le calze che lei stessa ha acquistato”. Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso al termine della piccola e gioiosa cerimonia che si è svolta questa mattina all’interno del residence sito in via Nilde Jotti.

Insieme al primo cittadino e alla simpatica vecchina interpretata da Lucia Covino titolare di un centro estetico in città, erano presenti il vice sindaco Vincenzo Foschini, il comandante della Polizia Municipiale Pasquale Mario Di Mezza, il presidente della Pro Loco Telesia, Filippo Sardisco e il parroco don Gerardo Piscitelli.

“L'epifania porta via le altre feste e suggella la fine di un periodo di ricorrenze che si inseguono trascinandoci in un vortice di pranzi e cene ma soprattutto di solidarietà – aggiunge il sindaco Caporaso -. Con l’evento di oggi vogliamo trasferire alle giovani generazioni l’importanza del valore della solidarietà in una comunità, perché si va oltre il semplice atto di dare. Lucia Covino, il personale del residence, tutti i partecipanti, hanno espresso attraverso il profondo sentimento di vicinanza e la condivisione e supporto verso chiunque sia in situazioni di bisogno, difficoltà o vulnerabilità, il più bel messaggio di fratellanza e unione. Sono e sarò sempre personalmente grato a chiunque proponga iniziative di questo tipo per le quali troverà pieno sostegno da parte mia e di tutta l’amministrazione”.