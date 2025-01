Materiale di risulta abbandonato: la denuncia del sindaco di Foiano La segnalazione del primo cittadino Ruggiero

Esprime tutta la sua indignazione attraverso i social e annuncia un esposto alle autorità competenti il sindaco di Foiano di Valfortore Giuseppe Antonio Ruggiero per il 'triste' ritrovamento nei pressi dell'area Sic (Sito di interesse comunitario) di materiale di risulta illegalmente abbandonato.

“Ci sono cittadini che proprio non riescono ad entrare nel terzo millennio…abbiamo ancora la necessità di fare queste cafonate” commenta denunciando del “materiale da demolizione abbandonato in area sic lungo il torrente Zucariello…”. Infine annuncia “Domani esposto alla Forestale…non credo che ci siano tante demolizioni attualmente in essere a Foiano”.