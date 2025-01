Dugenta: si lavora alla messa in sicurezza del territorio Mitigazione del rischio Idrogeologico con opere di drenaggio urbano

Il territorio di Dugenta è interessato in queste settimane da importanti interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio Idrogeologico con opere di drenaggio urbano.

L’area del cantiere è quella di Terranzano con i lavori che vedranno la ristrutturazione ed il rifacimento di un canale con posa di gabbioni e l’allargamento della campata di un ponte di via Terranzano così da eliminare il rischio di esondazioni. I fondi, stanziati dal Ministero dell’Interno, sono del Pnrr. Il progetto è stato redatto dal Comune di Dugenta.

«Stiamo lavorando per la messa in sicurezza del nostro territorio - spiega il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo - e lo stiamo facendo a tappe forzate, senza perdere un solo minuto di tempo ed intercettando tutte le opportunità di finanziamento possibili. Questo progetto non rappresenta un intervento isolato, ma è bensì inserito in un piano di interventi che riguarda tutto il territorio. Attendiamo con fiducia, ad esempio, un importante finanziamento per la messa in sicurezza del torrente San Giorgio, sia a monte che a valle del centro urbano. Un altro progetto invece riguarda Mulino del Ferro. Intanto però è giusto sottolineare la solerzia e la lungimiranza dell’indirizzo politico di questa amministrazione comunale e ringraziare l’Ufficio tecnico del nostro Comune per l’impegno puntuale con il quale segue le procedure e la fase di progettazione di queste importanti opere».