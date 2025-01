"Dal senatore Matera nuova opportunità per legge speciale, ora niente sprechi" La nota del capogruppo di opposizione di 'Avanti Pietrelcina', Alessio Scocca

“Un ringraziamento al senatore Domenico Matera per aver presentato un emendamento al Senato che richiede la proroga della legge speciale per Pietrelcina in vista del Giubileo, visto che quest’anno scadeva il finanziamento della legge stessa”.

Così in una nota Alessio Ermenegildo Scocca, capogruppo di opposizione del gruppo 'Avanti Pietrelcina' nella città di San Pio che rimarca: “Dal 2018 a oggi questa legge ha garantito al nostro Comune 500mila euro all’anno, ma queste risorse sono state spesso utilizzate, a nostro avviso, in modo improprio... invece avrebbero potuto davvero cambiare il volto di Pietrelcina, soprattutto considerando la mancanza di altre risorse a causa dei debiti accumulati negli anni”.

Scocca poi rimarca che “la nostra battaglia sull’uso improprio di questi fondi va avanti, perché crediamo che la legge speciale possa essere un’occasione straordinaria per il nostro comune. Abbiamo caldeggiato questa iniziativa al senatore Matera perché pensiamo al bene di Pietrelcina e crediamo che la legge speciale, se usata correttamente, possa davvero rappresentare una svolta per il nostro territorio. Quando arriveremo noi alla guida di Pietrelcina - conclude Scocca - la useremo come è giusto che sia, per il suo scopo originario: lo sviluppo dei servizi turistici del nostro paese. Nel frattempo continueremo a fare la nostra parte, lavorando concretamente per Pietrelcina!”