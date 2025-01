A Montesarchio commemorazione in onore dei carabinieri deceduti Presenti gli associati dell'ANC Montesarchio e i familiari dei carabinieri commemorati.

Si è svolta presso la parrocchia San Giovanni Battista, meglio nota come SS Annunziata, la commemorazione in onore dei carabinieri originari di Montesarchio e deceduti, un momento di profonda memoria e rispetto che ha visto la partecipazione di numerosi associati dell’ANC Montesarchio e dei familiari dei carabinieri commemorati.

La cerimonia ha avuto un significato particolare grazie alla presenza del Vice Sindaco di Montesarchio, Morena Cecere, la quale ha partecipato con viva commozione, sottolineando l'importanza di tali eventi per la comunità. Durante la funzione, si sono vissuti attimi di intensa emozione, in particolare durante la lettura dei nomi da parte delle vedove e dei familiari, che hanno condiviso il loro dolore e la loro gratitudine.

La cerimonia religiosa si è conclusa con la lettura della preghiera alla Virgo Fidelis, una figura che, come ha raccontato don Antonio Raviele, accompagna da sempre il carabiniere nella sua missione di servizio e protezione.

Il presidente dell’ANC Montesarchio, il Luogotenente Carabinieri Raffaele Ceglia, ha chiuso la funzione con un intervento di saluto e ringraziamento, ricordando l’importanza della Virgo Fidelis e dei principi cristiani che guidano l’uomo e il carabiniere nella vita quotidiana.

Questa commemorazione ha rappresentato un momento di unità e riconoscenza per coloro che hanno servito con onore e dedizione, rafforzando il legame tra la comunità e le forze dell’ordine.