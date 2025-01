Lunedì 3 febbraio a Bagnara memoria liturgica di San Biagio vescovo e martire Il programma religioso delle attività nella frazione di Sant'Angelo a Cupolo

La Comunità di Bagnara, piccolo borgo di Sant'Angelo a Cupolo, guidata dal parroco don Antonio Bonavita si appresta a celebrare lunedì 3 febbraio la memoria liturgica di San Biagio vescovo e martire, venerato non solo dalla comunità ma anche dai paesi limitrofi per essere invocato come protettore della gola.

Ricco il programma religioso che prevede, nella giornata di lunedì, la celebrazione delle Sante Messe alle ore 8.30 e 9.30. Alle ore 11, invece, è prevista la solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal concittadino santangiolese il reverendo Padre Luciano Panella della congregazione del Santissimo Redentore, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire si svolgerà la solenne processione del Simulacro del Santo per le strade del borgo.

Nel pomeriggio riprenderanno le Sante Messe alle 16.30 e 17.30.

Alle 19:00, si terrà la Solenne celebrazione Eucaristica con il rito della Confermazione presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento Mons. Francesco Iampietro.

Durante la mattinata del 3 febbraio è previsto l'arrivo del “Concerto bandistico” di Grottolella che allieterà le strade e la processione. Sempre in mattinata si terrà il concerto bandistico dei Bersaglieri della Fanfara “Campania Felix” di Caserta. Lo spettacolo pirotecnico sarà a cura della ditta “Ronca Carmela” di Pietrastornina.